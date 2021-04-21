Девушка пережила групповое изнасилование / фото pixabay.com
В центре Москвы спасли девушку, которая сорвалась с моста в реку.
Читайте такжеМесть сутенерши: жертвой группового изнасилования в России оказалась проституткаКак пишет ren.tv, инцидент произошел 19 апреля. Девушку вытащили из воды спасатели.
По словам пострадавшей, несколько дней назад к ней в дом забрались трое неизвестных и изнасиловали ее. Девушка утверждает, что изнасилование было заказным.
По факту инцидента в полиции уже начали проверку.
Вас также могут заинтересовать новости
- Россиянин на следующий день после освобождения из колонии похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю школьницу
- Насиловали и собирали донаты: трое мужчин устроили россиянке треш-стрим (фото)
- Двое россиян с подругой несколько часов насиловали знакомую, чтобы "проучить"
- Россиянин взял в плен проститутку и грозился прострелить ей колено
- В России задержали педофила при попытке изнасиловать 13-летнего школьника
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram