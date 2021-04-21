Девушку вытащили из воды спасатели.

В центре Москвы спасли девушку, которая сорвалась с моста в реку.

Читайте такжеМесть сутенерши: жертвой группового изнасилования в России оказалась проституткаКак пишет ren.tv, инцидент произошел 19 апреля. Девушку вытащили из воды спасатели.

По словам пострадавшей, несколько дней назад к ней в дом забрались трое неизвестных и изнасиловали ее. Девушка утверждает, что изнасилование было заказным.

По факту инцидента в полиции уже начали проверку.

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Автор: Катерина Шварц