В Подмосковье пенсионер написал донос на школьницу. Россиянин обратился в правоохранительные органы из-за цвета одежды девочки.
Как сообщает "Информационное сопротивление", донос написал 65-летний житель Подольска. Он возмутился, что школьница гуляла по улице в вещах сине-желтого цвета.
"Пожилой человек решил обратиться в органы как только увидел девочку, возвращающуюся из школы №33, расположенной на Тепличной улице. Он позвонил в полицию и вскоре на место прибыли несколько сотрудников ведомства. Вот чего им не хватало, сыновьям и дочерям СССР!" – говорится в сообщении.
Написание доносов в России
В последнее время доносы в России стали привычной практикой. О значительном увеличении количества доносов в РФ говорили еще в августе 2022 года. Тогда сообщалось, что в первой половине года в Роскомнадзор поступило 144 835 обращений россиян.
Причины доносов разнообразны, однако часто они касаются российского вторжения в Украину. Так, по всей России возросло количество дел по "дискредитации армии РФ", которые базируются именно на подобных обращениях населения.
В частности, по такому обвинению будут судить 49-летнего учителя из Курска. Его "сдали" ученики, которые записали слова преподавателя на диктофон. Впоследствии родители детей передали запись полиции.
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