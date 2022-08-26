Наибольшее число обращений в адрес Роскомнадзора поступило в марте 2022 года.

В России в первом полугодии 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 144 835 обращений граждан РФ, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

При этом из них в письменном виде – 19 067, устно – 101, в электронном формате – 125 667.

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"Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года. Тогда в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращения, что больше показателей прошлого года почти в четыре раза. Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой", - сказано в сообщении.

Там утверждают, что большая часть вопросов граждан, поступивших в Роскомнадзор и территориальные органы Службы в первом полугодии 2022 года, касалась якобы "размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков о проведении специальной военной операции на Украине". Количество вопросов по теме "запрещенных материалов" составило 63 592, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, в России мужчина написал донос на собственную жену за критику войны в Украине.

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