Уголовное дело против политика возбудили после одного из его стрима в апреле, в котором он рассказывал об убийстве мирных украинцев в Буче.

Занявший антивоенную позицию российский политик Илья Яшин приговорен к 8,5 годам колонии общего режима.

Соответствующий приговор ему вынес Мещанский суд Москвы за распространение "фейков" о российской армии.

По данным росСМИ, после освобождения из тюрьмы Яшину будет запрещено пользоваться интернетом в течение четырех лет.

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Государственный обвинитель требовал приговорить политика к девяти годам колонии.

Стоит отметить, что после начала войны в Украине Илья Яшин открыто занял антивоенную позицию и отказался уезжать из России.

Илья Яшин: за что судили оппозиционера

Уголовное дело против Яшина возбудили после одного из его стрима в апреле. В нем он рассказывал об убийстве мирных украинцев в Буче в Киевской области во время российской оккупации.

Политика обвинили в "распространении заведомо ложной информации по мотивам политической ненависти".

В суде Илья Яшин свою вину не признал, отметив, что приводил как позицию Украины, так позицию Минобороны России.

"Глядя на последствия этой чудовищной войны, вы, наверное, сами уже понимаете, какую тяжелую ошибку совершили 24 февраля. Нашу армию не встречают цветами. Нас называют карателями и оккупантами. С вашим именем теперь прочно ассоциируются слова "смерть" и "разрушения". Вы принесли страшную беду украинскому народу, который, наверное, никогда нас не простит. Но ведь вы ведете войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками", – заявил Яшин в суде, обращаясь к кремлевскому диктатору Путину.

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