В России репрессии против инакомыслящих приобретают анекдотичный характер.

В России приговорили к тюремному заключению активиста, который написал в правоохранительные органы заявление на Владимира Путина и других руководителей страны. Об этом сообщает "Медуза".

Известно, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активист из Амурской области Владислав Никитенко написал во все региональные управления Следственного комитета и прокуратуры РФ заявления на Владимира Путина, членов Совета безопасности РФ, а также на военное руководство страны. В этих заявлениях активист обвинил руководство страны в развязывании агрессивной войны.

Также Никитенко опубликовал не менее десять антивоенных постов в своем Фейсбуке в период с апреля по май 2022 года. После этого российские власти обвинили активиста в "дискредитации" российской армии и отправили под домашний арест, а после – в СИЗО.

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Как стало известно сейчас, один из районных судов Амурской области приговорил активиста к трем годам лишения свободы, признав его виновным в повторной "дискредитации" российской армии и в неуважении к суду.

Репрессии в России – последние новости

В Госдуме РФ предложили присвоить украинской поэтессе Лесе Украинке статус иноагента, а также снести все ее памятники. Инициатива появилась после того, как россияне начали стихийно нести цветы и детские игрушки к памятнику Лесе Украинке в Москве после ракетного удара по многоэтажке в Днепре.

В российском "Эрмитаже" случился скандал. На электронное табло музея вывели информацию "о событиях в украинской Буче".

В Рязанской области местную жительницу задержали за антивоенную надпись в туалете торгового центра. Надпись неизвестного содержания обнаружили 28 января, уже 30 января полиция нашла подозреваемую.

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