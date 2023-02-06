Основательница петербургского журнала "Собака.ru" получила лишь заочный приговор из-за того, что находится за границей.

Басманный суд Москвы вынес вердикт в отношении популярной российской блогерши Вероники Белоцерковской, которая в первые дни полномасштабной агрессии против Украины осудила действия Кремля.

Ее заочно приговорили к девяти годам колонии по делу о распространении "фейков" про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Соответствующее решение суд вынес 6 февраля, пишут российские СМИ.

Ранее сторона обвинения предъявила Белоцерковской незаконную публикацию "непозволительного" контента на ее странице в Instagram. Сообщалось, что она "под видом достоверных сообщений" утверждала, что армия РФ участвовала в разрушении украинский городов и уничтожении населения, в том числе детей.

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Уголовное дело против Вероники Белоцерковской возбудили в марте 2022 года. 3 февраля 2023 года обвинение требовало приговорить блогершу к девяти годам колонии. Таким образом суд полностью удовлетворил требование.

СМИ пишут, что срок, который получила Белоцерковская, стал самым "жестким" по статье о "фейках" об армии. Ранее первенство в этом вопросе было у российского журналиста Александра Невзорова. Ему заочно дали 8 лет колонии.

Уголовное дело против Белоцерковской

Ника родилась в Одессе. Позже она переехала в Санкт-Петербург, а сейчас и вовсе живет во Франции. Она является основательницей петербургского журнала "Собака.ru", ей в разное время принадлежали журналы Time Out, "Аэрофлот" и сайт Woman.ru.

После начала военной агрессии РФ против Украины Следственный комитет увидел в ее личных публикациях признаки дискредитации власти и вооруженных сил РФ. Тогда на Белоцерковскую завели уголовное дело: ей грозило наказание от штрафа около 5 миллионов рублей (1,5 миллиона гривен) до 15 лет тюрьмы.

Известно, что Белоцерковская также является близкой подругой украинской певицы Оли Поляковой. Летом она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить Белоцерковской украинское гражданство.

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