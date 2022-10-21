Дело является очередным ярким примером лишения граждан Украины на оккупированном полуострове права на справедливое правосудие, отметили в Представительстве президента Украины в АР Крым.

Оккупационный суд Алушты в Крыму вынес незаконный приговор гражданину Украины Александру Тарапону за якобы "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" - 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщили в Представительстве президента Украины в АР Крым.

Как отмечают в Представительстве, пока что это первый известный случай привлечения именно к уголовной ответственности за якобы "дискредитацию ВС РФ" в оккупированном Крыму. До этого оккупационные суды присуждали штрафы по статье 20.3.3 КоАП РФ. Известно о 142 незаконных административных взысканиях в оккупированном Крыму.

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Сообщается, что судья Александр Захаров присудил Тарапону на полгода больший срок, чем требовал оккупационный прокурор.

В Представительстве президента информируют, что Тарапон - уроженец Алушты еще до псевдореферендума и на протяжении всей оккупации Крыма активно противодействовал российской пропаганде, а после начала полномасштабного вторжения, когда стало известно о массовых военных преступлениях российской армии на территории Украины, расклеивал листовки в селе, где жил родственник его жены — российский военный — с его фото и подписью "Здесь живет Vоенный преступник, убийца детей". Жена Александра - Адель после начала полномасштабного вторжения оказывала бесплатную психологическую поддержку украинцам, которые находились в зоне боевых действий.

Тарапона задержали в ночь на 31 марта 2022 года.

"Представительство решительно осуждает уголовное преследование Россией гражданина Украины Александра Тарапона и применение незаконных штрафов к его жене Адель Тарапон. Дело Александра Тарапона является очередным ярким примером лишения наших граждан в оккупированном Крыму права на справедливое правосудие, что является грубым нарушением фундаментальных прав человека. А сам оккупационный суд в этом случае выступил инструментом политического преследования", - говорится в заявлении Представительства президента Украины в АРК.

Отмечается, что репрессии и преследования украинских граждан в оккупированном Крыму должны немедленно прекратиться, что невозможно без деоккупации Крымского полуострова.

Оккупация Крыма

Как известно, Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.

В Крыму людей преследуют даже за прослушивание украинских песен. Так, в Щелкино арестовали диджея, который включил песню "Дике поле". А в Севастополе задержали мужчину, который пел песню "Ой, у лузі червона калина" - его вычислили по камерам.

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