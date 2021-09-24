Змея укусила в язык неудавшегося фокусника.

В России в Астраханской области мужчина умер после фокуса с заглатыванием змеи.

Видео неудачного фокуса опубликовал Telegram-канал Mash.

"Обычные работы на поле недалеко от села Заволжского. Обычная развлекаловка местных, чтобы пощекотать нервы наивным зрителям, – заглатывание неопасных ужиков", – говорится в подписи к видео.

55-летний россиянин решил поднять ставки и провернуть фокус с гадюкой.

Читайте такжеВ России запретили заводить кур в садах и огородах"Первые две попытки прошли успешно, на третью – ядовитая змея укусила его в язык", – отмечается в сообщении.

К вечеру мужчину госпитализировали, но врачи не смогли его спасти – отек Квинке его убил.

Ранее сообщалось, как россиянин отказался кукарекать после игры в шашки, и его убили. Мужчина отказался выполнить заранее оговоренные условия после проигрыша. Его знакомый разозлился, взял нож и ударил им оппонента в область сердца.

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Автор: Катерина Шварц