Губарева задержана "по делу об экономическом преступлении".

Сотрудники МВД РФ задержали Екатерину Губареву – "замглавы" созданного оккупантами в Херсонской области "правительства".

Как сообщили СМИ со ссылкой на супруга Губаревой Павла, Катерина пропала. В последний раз Екатерину видели 15 ноября в Геническе, куда после побега из Херсона переехала оккупационная "власть".

"Попытки дозвониться Сальдо (так называемые исполняющий обязанности губернатора – УНИАН), чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны", – заявлял супруг "чиновницы".

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Уже вечером 16 ноября российские СМИ заявили, что Губарева задержана "по делу об экономическом преступлении" без уточнений.

Также появлялись сообщения о том, что речь может идти о присвоении бюджетных средств в размере более 60 миллионов рублей.

Екатерина Губарева – что известно о коллаборантке

39-летняя Екатерина Губарева родом из Каховки (Херсонская область). Она была первым "министром иностранных дел" и "депутатом" в "ДНР". Обвиняется в создании террористической организации и финансировании терроризма, а также внесена в санкционные списки Украины, ЕС и США.

В июне текущего года российские оккупанты назначили ее "заместителем главы" фейковой "администрации" в Херсонской области. Она занималась вопросами "цифровизации и социальной политики".

Супруг Губаревой – один из главарей террористической группировки "Новороссия", "политический деятель" так называемой "ДНР" и ее бывший "народный губернатор". Губарева обвиняют в госизмене, ранее он был задержан СБУ и впоследствии обменян – его еще нескольких коллаборантов обменяли на попавших в плен сотрудников спецслужбы в 2014 году.

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