По его словам, украинцы - это русские люди, "одержимые бесом".

Бывший "народный губернатор ДНР" Павел Губарев отличился нацистским заявлением с призывом уничтожать украинцев миллионами.

Об этом он заявил во время интервью российским пропагандистам, фрагмент которого появился в сети.

По его убеждению, целью полномасштабного российского вторжения в Украину является перевоспитание украинцев, в которых якобы "вселился бес". Тех, кто не поддается "убеждению", нужно уничтожать, уверен террорист.

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"Нам очень важно создать образ врага. Это русские люди, в которых вселился бес. Мы идем их не убивать, мы хотим их убедить. Но если вы не хотите, чтобы мы вас убеждали, мы вас убьем. Хоть миллион, хоть 5 млн, хоть всех уничтожим, пока вы не поймете, что вы бесноватые и вам надо лечиться", – заявил Губарев.

Нацистские заявления россиян

Россияне часто демонстрируют агрессию в отношении украинцев. Ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена". На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

Подобный инцидент произошел в Швеции. Россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.

Несколько дней назад россиянка призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден, демонстрируя митинг украинцев.

В то же время российский пропагандист открыто призвал и дальше уничтожать критическую инфраструктуру энергосистемы Украины. Страну хотят погрузить в холод и темноту.

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