Только за последний год количество преступлений в РФ, совершенных военнослужащими, выросло более чем на 20%.

Завербованные на войну в Украине осужденные, начинают возвращаться в Россию, что привело к всплеску преступлений, совершенных военнослужащими. В стране также резко увеличилось количество насильственных преступлений, краж и преступлений, связанных с наркотиками, сообщает Bloomberg.

Так, согласно данным Верховного суда РФ, в прошлом году количество преступлений, совершенных военнослужащими, выросло более чем на 20%. Издание объясняет, что осужденные, которые шесть месяцев провели на фронте в Украине, все же получили обещанное помилование от Путина, и вернулись обратно в Россию.

"В тюрьме с ними обращаются, как с пустым местом, потом на фронте все стало еще хуже. Опыт, с которым они возвращаются, - это травма, которая будет проявляться десятилетиями. Именно поэтому они снова идут на преступления", - сказал казанский социолог Искендер Ясавеев.

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В материале отметили, что обычно после завершения военных конфликтов растет уровень преступности и Россия вряд ли преодолеет эту тенденцию после развязанной Путиным войны.

"Возвращение заключенных, которые воевали в ЧВК "Вагнер", является ранним сигналом того, что может ждать РФ, когда сотни тысяч мужчин, пострадавших от боевых действий, вернутся к гражданской жизни", - отмечает Bloomberg.

В то же время агентство добавило, что в России все же было снижение уровня преступности, особенно в российских провинциях, и этому способствовали большие выплаты в оккупационной армии. По оценкам Bloomberg Economics, в областях с высоким уровнем призыва в армию, снижение количества преступлений было втрое сильнее, чем в регионах с умеренным уровнем.

"Экономические преступления, такие как кражи и ограбления, которые связаны с бедностью, уменьшились, потому что война влила деньги в самые бедные регионы и самые бедные слои населения", говорит социолог и исследователь преступлений Екатерина Ходжаева.

Однако, сейчас ситуация снова ухудшается, отмечает издание.

Преступления военных в РФ

Как ранее сообщал УНИАН, в РФ "вагнеровец" напал на ребенка и ударил его ножом в грудь. Оккупанта задержали, но мотив его поступка остается непонятным.

Также УНИАН сообщал, что недавно россиянин сбежал с фронта и с автоматом напал на двух женщин в Калужской области РФ.

"Он сбежал с войны в Украине и устроил стрельбу возле монастыря... Ранения получила местная жительница Марина Коршина. Чтобы задержать военного, в регионе вводили план "Сирена", Дымовских спрятался в лесу. Ночью при попытке задержания он открыл стрельбу по полицейским, и только под утро военного удалось задержать", - говорится в сообщении.

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