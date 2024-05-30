Офицер, известный своими "патриотическими" стихами, нанес жертве более 20 ударов ножом, а подчиненные ее добили.

Российский военный, которого рекламировало Минобороны РФ, вместе с подчиненными жестоко убил жительницу Луганска.

Как сообщают росСМИ, десантника и Z-поэта Айдына Жамидулова, чьи стихи публиковало Минобороны, судят за убийство жительницы Луганска. Как отмечается, в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело, возбужденное в отношении командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина.

Военных обвиняют в похищении и жестоком убийстве 23-летней жительницы оккупированного Луганска Валентины Давроновой. По данным следствия, между молодой женщиной и Жамидуловым была интимная связь, о чем луганчанка якобы намеревалась рассказать его супруге.

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Вечером 13 января 2023 года Жамидулов с товарищами распивал спиртные напитки в кафе "Радуга" в Луганске, когда туда пришла Давронова. Между нею и Жамудиловым произошел конфликт. Затем "герой" вместе с Дорожкиным усадили потерпевшую в кузов КамАЗа и доставили в пункт временной дислокации части. Там российский офицер связал женщине руки скотчем, а рядовому приказал заклеить ей глаза. При этом, подчиненным Жамидулов сказал, что Давронова якобы служила в украинской армии в 2018-2021 годах, на ее теле есть татуировки с украинской символикой, а сейчас она якобы занимается разведкой в интересах ВСУ.

Как отмечается в публикациях, женщину завели в солдатскую баню, где Жамидулов нанес ей порядка двух десятков ножевых ранений. Жертва была еще жива, когда в помещение вошел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев (эти материалы рассматривают отдельно). Однако Жамидулова не смутило появление подчиненного - он просто приказал ему добить жертву. По данным следствия, Плещеев не хотел убивать луганчанку, но опасался мести со стороны старшего лейтенанта. Поэтому ударил Давронову своим ножом в плечо и ногу. После этого в баню пришел еще один военный - Алексей Дорожкин, и Жамидулов поручил ему приобщиться к жестокой расправе. В итоге рядовой ударил жертву ножом в сердце, от чего та умерла.

"Айдын Жамидулов приказал подчиненным вывезти тело Давроновой за пределы части и подорвать тремя гранатами Ф-1, чтобы было невозможно ее опознать и установить причину смерти. У Валентины осталась маленькая дочь", - пишут СМИ.

Вскоре трех фигурантов задержали и арестовали. Сейчас в суде проходят предварительные слушания, рассмотрение дела по существу, вероятно, начнется летом.

Как отмечает "Коммерсант", 28-летний Жамидулов получил известность благодаря "патриотическим" стихотворениям, которые он писал во время подготовки к боевым действиям в Украине. В ноябре 2022 года министерство обороны РФ дважды публиковало в своем Телеграм-канале сообщения о Жамидулове. Российские паблики тиражировали видеозапись, на которой запечатлен Жамудилов. В частности, как он декламирует свое стихотворение "Единый народ с древней Руси…". В авторском произведении "героя" содержатся слова о "доблестной борьбе предков", необходимости "вершить правосудие" в Украине и прочем. Офицер также рассказывает, что дома его ждут жена и две дочери, которые им очень гордятся.

"Герои" вовзращаются в Россию:

Напомним, в РФ вернувшихся захватчиков нанимают преподавателями в школы - многие из них неадекватны и склонны к насилию. Также оккупантов зовут в школы для пропагандистских бесед.

В Новосибирске нескольких захватчиков уже взяли на работу в качестве учителей истории, физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности.

По данным "Можем объяснить", на учителей, которые противятся пропаганде и поддержке оккупационной армии, оказывают давление.

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