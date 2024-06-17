Ударил ножом в грудь: в РФ 'вагнеровец' напал на ребенка

Мотивы преступления остаются непонятными.

В Краснодарском крае РФ бывший наемник ЧВК "Вагнер" ранил ножом пятиклассника.

Как сообщает канал "Астра", в ночь с 13 на 14 июня 31-летний бывший наемник "Вагнера" Юрий Якубенко проник в дом жителей станицы Тамань. Владельцы дома спали, в том числе 12-летний Максим.

Якубенко схватил нож и ранил в грудь школьника. Родные мальчика попыталась задержать "героя сво", но Якубенко скрылся с места преступления. Через несколько часов его задержали полицейские. Мотив мужчины неизвестен.

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Как выяснил канал, Якубенко ранее был судим за кражи и убийство. Он завербовался в ЧВК "Вагнер" и отправился на войну в Украину в мае 2023 года. Уже в июне он вернулся домой в Краснодарский край и устроился разнорабочим.

Преступления оккупантов

Российский десантник и Z-поэт Айдин Жамидулов, чьи стихи публиковало Минобороны РФ, вместе с подчиненными жестоко убил жительницу Луганска Валентину Давронову. По данным следствия, между молодой женщиной и Жамидуловым была интимная связь, о чем луганчанка якобы намеревалась рассказать его жене. В январе 2023 года Жамидулов с товарищами распивал спиртные напитки в кафе в Луганске, когда туда пришла Давронова.

Между ней и Жамудиловым произошел конфликт. Затем "герой" вместе с подельником посадили потерпевшую в кузов КамАЗа и доставили в пункт временной дислокации части. Там российский офицер связал женщине руки скотчем, а рядовому приказал заклеить ей глаза. При этом подчиненным Жамидулов сказал, что Давронова якобы служила в украинской армии в 2018-2021 годах, на ее теле есть татуировки с украинской символикой, и она якобы занимается разведкой в интересах ВСУ.

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