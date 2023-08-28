Отмечается, что у России слишком мало свободных войск и техники для этих учений.

Россия, скорее всего, отменит совместные стратегические учения "Запад-23", крупное ежегодное мероприятие, которые должны были стать кульминацией года военной подготовки. Как сообщает разведка Великобритании, учения должны были состояться в сентябре 2023 года.

Отмечается, что с 2010 года в России действует четырехлетний цикл ротации этих учений по всей стране. Однако с 2021 года Россия размещает их на западной границе как минимум раз в два года, поскольку ее приоритетом является противодействие тому, что она воспринимает как угрозу со стороны НАТО. Так "Запад-21" стал крупнейшими российскими учениями с советских времен

"Неэффективность российских военных в Украине показала, что учения имели ограниченную ценность для обучения и в основном проводились для показухи. Россия, вероятно, отменила "Запад-23", потому что в наличии слишком мало войск и техники", - отмечают в разведке.

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Как говорится в сообщении, российское руководство, возможно, также опасается к внутренней критики в случае проведения еще одних масштабных учений во время войны.

Ранее Россия уже отменяла важніе мероприятия

Так, в июле Россия отменила главную международную авиавыставку "Макс-2023", которая происходит раз в два года возле Москвы. Аналитики отмечали, что это связано с беспокойством в связи с недавними атаками беспилотников в России, а также с репутационными рисками.

А парад 9 мая в этом году, хоть и не отменили, но он был чрезвычайно скуден на технику. Россияне увидели только три танка, и те раритетные.

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