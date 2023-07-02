Это в частности связано с беспокойством в связи с недавними атаками беспилотников в России, а также с репутационными рисками.

Россия отменила свою главную международную авиавыставку "Макс-2023", которая происходит раз в два года возле Москвы. В разведке Великобритании объяснили причины такого поступка.

Как напомнили в разведке, на этом мероприятии происходит ознакомление с гражданской и военной аэрокосмической отраслями России. Это событие стало ключом к обеспечению экспортных клиентов.

"Вполне вероятно, что шоу было отменено в значительной степени из-за опасений по поводу проблем безопасности после недавних атак беспилотных летательных аппаратов внутри России. Скорее всего, организаторы осознают потенциальный репутационный ущерб, если приедет мало международных делегаций", - сообщает разведка.

Видео дня

При этом отмечается, что война создала чрезвычайные трудности для аэрокосмического сообщества России.

"Сектор страдает от санкций, высококвалифицированные специалисты поощряются к службе в качестве пехоты в собственном ополчении космического агентства "Роскосмос". Между тем, главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, генерала Сергея Суровикина не видели на публике со времени неудачного мятежа группы "Вагнер", для которой он служил как связной с российским Министерством обороны", - сообщила разведка.

Ситуация с безопасностью в российском небе

Как известно, проведение авиасалона "Макс-2023" планировалось на 25-30 июля.

За 30 лет это авиашоу ни разу не отменяли. Этого не произошло даже на фоне отмены из-за COVID-19 аналогичных мер в других странах.

Но в последнее время россияне все больше боятся диверсий и атак украинских беспилотников.

Ранее в государственном концерне "Укроборонпром" заявили об успешном применении нового беспилотника с дальностью 1000 километров. Он вполне может достать из Киева до Москвы, ведь расстояние между столицами – около 750 километров.

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