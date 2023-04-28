По данным следствия, Денисов вместе с сообщниками украли семь двигателей В-92С-2.

В России арестовали начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа РФ полковника Александра Денисова. Его обвиняют в хищении двигателей для танков Т-90.

Как сообщает российское издание "Коммерсантъ", соответствующее решение принял суд в Ростове-на-Дону. Отмечается, что россиянина задержали 28 марта. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой (Часть 4 статьи 159 УК РФ). В соответствии с санкцией статьи ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Денисов вместе с сообщниками украли семь двигателей В-92С-2. Такой деятельностью они занимались с ноября 2021 года по апрель 2022 года. Убытки от краж в оккупационной армии оценивают в 20,5 млн рублей.

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В то же время адвокат Денисова подчеркивает, что его подзащитный вину не признает. По его словам, у подсудимого большой военный опыт, а также он "неоднократно находился в зоне боевых действий" на территории Украины.

Известно, что суд оставил Денисова под стражей до 28 мая.

Новости России

27 апреля стало известно, что в России сняли с должности генерал-полковника Михаила Мизинцева, который известен как "мариупольский мясник". Он был заминистра обороны РФ.

Кроме того, в России заявили, что причиной огромных потерь оккупационных войск в Украине являюется неграмотная медицина. Так, руководитель учебного центра тактической медицины концерна "Калашников" Артем Катулин отметил, что из-за ненадлежащим образом оказанной медицинской помощи умерли более половины уничтоженных в Украине оккупантов.

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