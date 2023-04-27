Причины такого решения пока неизвестны.

В высшем военном руководстве России прошли очередные перестановки. Генерал-полковника Михаила Мизинцева, известного как "мариупольский мясник", сняли с должности заместителя министра обороны.

Первым об этом сообщил так называемый "военный корреспондент" из числа кремлевских пропагандистов Александр Сладков. После этого информацию подтвердили в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что Мизинцев отвечал за тыловое обеспечение российской армии.

Причины, почему генерал-полковника решили убрать с должности, пока неизвестны. Представители кремлевской власти не давали официальных комментариев касательно увольнения.

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Михаил Мизинцев: что о нем известно

Ранее генерал-полковник считался "любимчиком Путина". Он командовал войсками России в Сирии, где прославился ковровыми бомбардировками.

Весной 2022 года Мизинцева назначали руководить осадой Мариуполя. Именно этот генерал-полковник отдавал приказы беспощадно обстреливать город и убивать мирное население. Во время его командования были нанесены удары по роддому и драмтеатру, в подвале которого прятались люди. Из-за своих террористических методов ведения войны Мизинцев получил прозвище "мариупольский мясник".

С 2014 года офицер занимал кресло директора национального центра управления обороной РФ. В 2017-м он получил должность генерал-полковника, а в сентябре 2022-го стал заместителем министра обороны.

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