Генерал-майора Вадима Драгомирецкого подозревают сразу по двум статьям.

В России замкомандующего Росгвардии по Центральному округу генерала Вадима Драгомирецкого арестовали по делу о многомиллионных откатах.

Как пишет издание Baza, генерал-майора Вадима Драгомирецкого подозревают сразу по двум статьям: получение взятки и превышение полномочий. Весной прошлого года, как полагает следствие, высокопоставленный росгвардеец договорился об откатах с ООО "ДМН-ГРУПП", выполнявшей реконструкцию воинской части под Москвой. Согласно условиям, подрядчик должен был отдавать Драгомирецкому по 8-10% от стоимости каждого госконтракта в течение года.

Однако этого генерал-майору показалось мало. По версии следствия, по ходу дела он заставил подрядчика ещё и вывозить мусор с территории воинской части за собственный счёт, а в случае отказа пригрозил устроить проблемы с контрактами. В итоге руководство компании решило не рисковать и сделало как просил Драгомирецкий, потратив на это 10,2 миллиона рублей из своего кармана.

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Следователи утверждают, что генерал-майору помогали трое посредников, среди которых был и командир самой воинской части. В этом году команда якобы хотела продолжить выгодное сотрудничество с "ДМН-ГРУПП", но к тому времени руководство компании уже плотно работало с ФСБ — в итоге вместо очередного отката Драгомирецкий получил муляж денег, после чего его и задержали.

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