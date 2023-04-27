Более 50% всех смертей оккупантов произошли не от жизнеугрожающих ранений.

Больше половины российских военных, которые погибли в Украине, умерли из-за неграмотного оказания медицинской помощи. По той же причине многие солдаты стали инвалидами.

Об этом заявил руководитель учебного центра тактической медицины концерна "Калашников" Артем Катулин в интервью российским пропагандистским СИМ.

"Более 30% ампутаций [в зоне боевых действий] произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений", - сказал Катулин.

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По его словам, основными проблемами в сфере медицинского обеспечения на фронте остаются уровень подготовки в области оказания первой помощи и наличие возможности быстро доставить раненых до госпиталей.

Потери РФ в Украине - детали

За вчерашний день ВСУ ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего за время полномасштабного вторжения в Украину российские потери составили уже ориентировочно 188 920 человек.

За неделю артиллеристы выполнили более 460 огневых задач, уничтожено почти 80 оккупантов и технику врага.

В городе Бахмут Донецкой области украинские пограничники благодаря минометам остановили атаку российских захватчиков.