На вопрос о там, кто же может стать преемником Путина, политолог выразил уверенность, что это будет не один человек, а некий коллективный.

Вполне вероятно будет объявлено, что президент России Владимир Путин заболел. Его обязанности временно будет исполнять коллективный Совет безопасности.

Такое мнение в эфире "Радио. Свобода" выразил политолог Андрей Пионтковский, отметив, что такую информацию он получает в последние дни из разных источников.

По его словам, окружение главы Кремля, как коллективный орган "меченосцев", поняло, что война в Украине стратегически проиграна.

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"Присутствие Путина у власти только усугубляет ситуацию... От него надо избавляться. И это делается как бы осторожно. Население надо подготовить к признанию поражения. И "заболел" и "временно исполняет обязанности" – это первый шаг в этом направлении. Мне показалось убедительным то, что речь идет о коллективном органе. Никто не решается в этот момент стать... никому не хочется стать преемником, на доле которого будет признание о поражении в войне. Этот вариант мне представляется очень логичным и вероятным", - говорит Пионтковский.

Вместе с тем на вопрос о там, кто же может стать преемником Путина, политолог выразил уверенность, что это будет не один человек, а некий коллективный.

"В российской верхушке, где, в основном силовики, конечно, все ненавидят Украину, они бы с удовольствием уничтожили это государство. Но сейчас у них появились другие, более близкие им приоритеты. Они видят, что эта цель явно уже неосуществима, и встает вопрос о власти в России уже после поражения. А власть в России – это громадные деньги. Власть и деньги. А это же все долларовые миллиардеры. И они сейчас уже заботятся не о том, как уничтожить Украину, а как сохранить власть и деньги... Путин уже не приносит никаких активов. Кстати, полным провалом закончился его визит в ШОС, и это может быть толчком к этой акции. И нужно думать о том, как сохранить власть и сохранить эти громадные активы. Это уже важнее, чем уничтожение Украины. Сейчас у них уже произошло фокусирование на других приоритетах. Уход Путина чрезвычайно удобен. Все ищут виновника. Кстати, этих чекистов поддерживают и генералы, потому что им сейчас угрожает расправа, их могут обвинить как виновников поражения. Фюрер и генералы – это классическая коллизия. Так им лучше тоже избавиться от фюрера, чтобы не пойти по пути Павлова и других советских генералов после поражений 41-го года. И возникает большой коллективный интерес в избавлении от Путина", - утверждает Пионтковский.

Напомним, ранее сообщалось, что после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины Путин начал менять свою позицию относительно переговоров с Киевом.

Как ранее сообщал УНИАН, террорист Игорь Стрелков заявил, что в России может начаться революция, в ходе которой убьют Путина. Он считает, что у президента РФ есть все шансы повторить судьбу свергнутого российского императора Павла I или Слободана Милошевича, который умер в тюремной камере в Гааге.

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