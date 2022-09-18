По его словам, революция может вспыхнуть из-за инфляции и череды военных поражений.

В России может начаться революция, в ходе которой убьют президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил террорист Игорь Стрелков (Гиркин) в YouTube.

"Верхи не могут, а низы, подталкиваемые, не хотят. Тем более, все революции совершаются не в деревне Гадюкино... Все революции совершаются в столице", - отметил он.

По словам Гиркина, у Путина есть все шансы повторить судьбу свергнутого российского императора Павла I или Слободана Милошевича, который умер в тюремной камере в Гааге.

"Хотя вариант с Саддамом Хусейном или Кадаффи тоже не исключен. Не факт, что он не будет показательно унасекомлен не так, как сдавшийся Милошевич", - добавил террорист.

Напомним, ранее Гиркин в очередной раз пожаловался на российское военное руководство и похвалил Вооруженные силы Украины. Он отметил не радостную картинку для РФ на всем фронте.

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