Отмечается, что раньше президент РФ был категорически против переговоров с Украиной, теперь он о них "размышляет".

После успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины президент РФ Владимир Путин начал менять свою позицию относительно переговоров с Киевом.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Есть информация, что после украинского контрнаступления некоторые члены Совета безопасности РФ предлагали Путину вернуться к переговорам с Украиной.

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Отмечается, что если раньше он был категорически против переговоров, то после успехов ВСУ якобы уже "размышляет" о возвращении к ним. Вместе с тем, источники утверждают, что пока предложения возобновить переговоры "не нашли понимания" у Путина.

Близкий к российскому правительству собеседник издания подчеркнул, что президент РФ по-прежнему не хочет лично встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Скорее всего, в самое ближайшее время прямых переговоров России и Украины ждать не стоит.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что Российская Федерация заговорит всерьез о переговорах только после того, как позиции ее армии максимально ослабнут. Сейчас в Кремле заявляют о "выполнении требований".

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