После успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины президент РФ Владимир Путин начал менять свою позицию относительно переговоров с Киевом.
Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Есть информация, что после украинского контрнаступления некоторые члены Совета безопасности РФ предлагали Путину вернуться к переговорам с Украиной.
Отмечается, что если раньше он был категорически против переговоров, то после успехов ВСУ якобы уже "размышляет" о возвращении к ним. Вместе с тем, источники утверждают, что пока предложения возобновить переговоры "не нашли понимания" у Путина.
Близкий к российскому правительству собеседник издания подчеркнул, что президент РФ по-прежнему не хочет лично встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Скорее всего, в самое ближайшее время прямых переговоров России и Украины ждать не стоит.
Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что Российская Федерация заговорит всерьез о переговорах только после того, как позиции ее армии максимально ослабнут. Сейчас в Кремле заявляют о "выполнении требований".