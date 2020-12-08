Президент РФ не хочет, чтобы народу было известно его реальное местонахождение.

Президент РФ Владимир Путин последние несколько месяцев проживал на своей даче в Сочи, а не в подмосковной резиденции. Но эта информация не разглашается, а скрывать ее помогают два абсолютно идентичных кабинета в разных резиденциях Путина.

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Об этом сообщает «Проект», ссылаясь на открытые данные и четыре информированных источника.

Так, 3 ноября Путин вылетел в Санкт-Петербург — там он действительно был и публично осматривал ледокол «Виктор Черномырдин». Но дальше наступает путаница. По данным сервиса Flightradar24, самолет специального летного отряда «Россия» с номером RSD 143 (им летает Путин) и сопровождающий его борт в тот день вылетели в Питер из Сочи. Это очень странно, потому что, если верить официальному сайту Кремля, все предшествующие дни глава государства якобы работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Теоретически можно было бы подумать, что Путин решил совершить крюк Москва-Сочи-Петербург, но Flightradar24 такого не фиксировал.

Согласно сайту Кремля, с 21 октября до 2 ноября Путин работал только в Подмосковье. Например, 29 октября его посещал глава ВТБ Андрей Костин. Сначала Путин посадил банкира в свой кабинет, и они вдвоем прямо оттуда дистанционно поучаствовали в инвестиционном форуме «Россия зовет!», а затем уже поговорили один на один.

Остается неясно, почему Костин не мог сначала поучаствовать в работе форума в Москве, а затем быстро доехать до подмосковной резиденции президента. Но опубликованные Кремлем фотографии и видео не оставляли сомнений — Путин и глава госбанка сидели в кабинете, очень похожем на подмосковный.

Уже 2 ноября Путин из того же кабинета общался по видеосвязи со школьниками. И вновь на kremlin.ru стояла не вызывающая сомнений отметка — Московская область, Ново-Огарево. Это странно потому, что обеспечивающие работу президента сотрудники в тот день находились в Сочи, рассказал «Проекту» знакомый одного из них. И как раз оттуда же на следующий день и вылетел президентский самолет в Петербург.

Утверждается, что разгадка оказалась комичной. На самом деле Путин находится на черноморском побережье как минимум с конца лета, но не хотел сообщать об этом, поскольку все ждали вторую волну эпидемии коронавируса. По логике Кремля, народ должен думать, что в такое время президент должен находиться как можно ближе к столице. Об этом журналистам рассказали два собеседника, знакомых с графиком главы государства, а также топ-менеджер госкомпании.

По словам информированных источников, Путину построили на черноморском побережье копию его кабинета в подмосковном Ново-Огарево. Это позволяет фальсифицировать местонахождение президента.

Помешать фальсификации могли бы журналисты, но с начала эпидемии кремлевский пул бездействует, и вживую президента видит только съемочная группа государственного ВГТРК.

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Автор: Дмитрий Захаров