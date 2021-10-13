Поклонская заявила, что после указа Путина сбылась ее мечта.

Бывшая "прокурор" Крыма, экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назначена послом России в островном африканском государстве Кабо-Верде.

Соответствующий указ был сегодня подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на Портале правовой информации РФ.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", - говорится в тексте документа.

Реакция Поклонской

В комментарии "РИА Новости" бывшая "прокурорша" заявила, что рада такому назначению. По ее словам, дипломатическая работа ей нравится, таким образом "сбылась ее мечта".

Что этому предшествовало

В августе российские СМИ узнали, что Поклонскую не хотят видеть в новом составе Госдумы, поэтому нашли для нее новую должность и предложили стать послом в Кабо-Верде.

Впоследствии в украинском МИД пообещали "испортить жизнь" Поклонской в случае ее назначения послом. "Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если является, то тогда у нас есть возможность испортить ей жизнь. Если она вышла из гражданства Украины, и является гражданкой России, то они там могут назначать кого угодно и куда угодно", - сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

На слова Кулебы отреагировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. В своем Телеграм-канале он разместил пропагандистское заявление, в конце которого призвал "не беспокоиться" за Поклонскую.

Республика Кабо-Верде - государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Там проживают около полумиллиона жителей, государственный язык - португальский.

Автор: Виолетта Орлова