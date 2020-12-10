Ранее на обращение Поклонской отреагировали в Кремле.

Нелегитимный депутат Госдумы РФ и экс-"прокурор" Крыма Наталья Поклонская пригласила Илона Маска на оккупированный Россией полуостров, чтобы американец решил вопрос поставки воды.

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Соответствующий пост появился в Twitter.

"Хочу предложить господину Илону Маску переехать в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс", – написала она.

При этом на пост Поклонской отреагировал не Маск, а директор Роскосмоса.

"А вы не хотите использовать технологии подготовки воды, разработанные Московским институтом теплотехники для Москвы, или технологии ее опреснения, которые мы сделали для Казахстана на Каспии? Оба предприятия – наш Роскосмос. Или вам обязательно нужен Илон Маск?",- поинтересовался Дмитрий Рогозин.

После этого окупантка начала сразу оправдываться, мол, она за то, чтобы российские ракеты летали круче, чем ракеты NASA, и чтобы россияне и крымчане жили лучше, чем сейчас.

"Я за то, чтобы мы не собирали всей страной деньги на лечение детей. За то, чтобы наши лекарства были эффективны – как за рубежом", – вставила "депутатка" Госдумы РФ.

Очевидно, Роскосмос такой ответ не удовлетворил, и корпорация пригласила колаборантку посетить свои предприятия для "ознакомления" с разработками.

Ранее на обращение Поклонской отреагировали в Кремле.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН