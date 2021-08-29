Кулеба допускает, что она может иметь украинский паспорт.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о том, что нелегитимного депутата Госдумы РФ и экс-"прокурора Крыма" Наталью Поклонскую отправят в Африку работать послом в Кабо-Верде.

В эфире телеканала "Украина 24" глава МИД отметил, что слышал об этом на уровне предположений.

"Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если является, то тогда у нас есть возможность испортить ей жизнь. Если она вышла из гражданства Украины, и является гражданкой России, то они там могут назначать кого угодно и куда угодно", - сказал он.

Кулеба добавил, что это является красивой иллюстрацией судьбы предателей.

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"Если вы предадите свое государство, то государство, ради которого вы предали, в данном случае Россия, вас просто использует и отправит в Кабо-Верде, при всем уважении к Кабо-Верде", - говорит министр.

По данным российских СМИ, кандидатура Поклонской может быть одобрена в самое ближайшее время. А документы на нее уже якобы готовы.

Ранее источник "РБК" в Госдуме рассказал, что Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотят видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни "руководство" Крыма, от которого она якобы "избрана".

Обновлено. На слова Кулебы отреагировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. В своем Телеграм-канале он разместил пропагандистское заявление, в конце которого призвал "не беспокоиться" за Поклонскую. "Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров", - написал он.

Автор: Юрий Годован