Поклонскую не хотят видеть "депутатом" Госдумы из-за ее антисистемного поведения и экстравагантных заявлений.

Нелегитимный депутат Госдумы РФ и экс-"прокурор" Крыма Наталья Поклонская так надоела всем в парламенте, что ей нашли новую должность – посла в Кабо-Верде (Африка).

Об этом российскому РБК рассказали два источника в Госдуме.

По их данным, кандидатура Поклонской может быть одобрена в самое ближайшее время. А документы на нее уже якобы готовы.

Ранее источник в Госдуме рассказал информагентству, что Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотят видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни "руководство" Крыма, от которого она якобы "избрана".

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Стоит отметить, что послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры на должность послов рассматриваются профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации.

Республика Кабо-Верде - государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса.

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Автор: Денис Прядко