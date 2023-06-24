Российский диктатор хочет избежать битвы за Москву.

Президент РФ Владимир Путин планирует "точечно" ликвидировать Евгения Пригожина, а наемникам "ЧВК Вагнера" пообещать амнистию, чтобы избежать прямого военного противостояния в Москве. Об этом информированный источник рассказал изданию "Важные истории".

В частности, собеседник издания подтверждает уже ранее разошедшуюся по СМИ информацию о том, что у Кремля нет серьезных военных резервов в районе столицы, поэтому оборонять Москву будут разрозненные подразделения чеченцев, Росгвардии, МВД и ФСБ.

"Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один — точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк "Вагнера", посулив амнистию за все это безобразие", — рассказал источник.

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Москву готовят к обороне – последние новости

В настоящее время подразделения мятежников из "Группы Вагнера" движутся в сторону Москвы через Воронежскую и Липецкую области. К их встрече уже готовятся на южных окраинах Москвы и в Подмосковье. Там сооружают блокпосты и готовят оборонительные позиции.

На этом фоне появились сообщения, что Путин вместе с некоторыми правительственными чиновниками бежал из Москвы в сторону Петербурга. Его самолет исчез с радаров на границе Тверской и Новгородской областей.

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