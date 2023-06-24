Также в украинские спецслужбы поступает информация о панических настроениях в Москве и подготовке к минированию мостов в столице России.

Российский диктатор Владимир Путин экстренно покинул Москву на фоне вооруженного конфликта ЧВК "Вагнер" и кадровых сил ВС РФ, пишет "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленных собеседников в украинских спецслужбах. В то же время его спикер Дмитрий Песков такую информацию отрицает.

По данным ГУР, Путин летит на Валдай. "У нас уже есть данные, что Путин выезжает из Москвы. Его везут на Валдай", - рассказали журналистам.

Также в украинские спецслужбы поступает информация о панических настроениях в Москве и подготовке к минированию мостов в столице России.

Видео дня

Тогда как пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости" заявил, что российский президент якобы "работает в Кремле".

Отдельно указывается, что на рабочем месте якобы находится и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, который, по сообщениям СМИ, тоже якобы покинул российскую столицу вместе с семьей.

Вместе с тем российское издание "Важные истории" обращает внимание на исчезновение с радаров самолета Путина Ил96-300ПУ, который в 14:16 по московскому времени вылетел в Санкт-Петербург. Это, в частности, подтверждает FlightRadar.

Пункт назначения борта не указан, в районе Твери он исчез из треккинговой системы. Журналисты объясняют, что в Тверской области размещена одна из резиденций Путина.

Вооруженный мятеж в России - главное

В ночь на 24 июня 2023 года главарь "Вагнера" Евгений Пригожин приказал своим наемникам начать штурм военных объектов ВС РФ. Этому предшествовало обвинение Пригожина в нанесении Минобороны России ракетного удара по тыловому лагерю его "частной армии", в результате чего якобы погибло много головорезов.

Боестолкновения между россиянами случились в Ростовской и Воронежской области, вследствие которых ВС РФ потеряли самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину "Тигр" и военный КамАЗ. Авиация была уничтожена, а машины захвачены.

Также появились кадры, предположительно, бомбардировки российскими силами военных объектов Воронежа, который, по данным СМИ, был захвачен "вагнеровцами".

Путин назвал последние события внутри России "предательством" и "ножом в спину", намекая на своего "повара" Пригожина.

Вас также могут заинтересовать новости: