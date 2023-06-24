Российские власти готовятся к обороне столицы от наступающих подразделений "Группы Вагнера".

Российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции на подходах к Москве. К российской столице сейчас движутся подразделения вагнеровцев, сообщают телеграм-каналы.

Так, сообщается о перекрытии моста через Оку на Симферопольском шоссе (М2 "Крым) в районе города Серпухов. Это 80 км к югу от МКАДа. Также сообщается об ограничениях в движении по параллельной трассе М4 "Дон". Ранее утверждалось, что именно по ней движется колонна вагнеровцев.

"Мост на юге Подмосковья через Оку перекрыт. Стратегическую переправу закрыли полными песка самосвалами и наполненными водой поливочными машинами", – пишет ВЧК-ОГПУ.

"В Серпухове (Московская область) заметили десятки военных: сообщается, что на мосте через Оку военные разворачивают заградительные средства: пулеметы, гранатометы", – пишет "Сота".

Также сообщается о частичном перекрытии трассы "Урал", которая идет от Москвы на юг через Рязань.

К обороне готовят не только дальние подступы к Москве, но и южные окраины российской столицы.

"Обстановка в Москве: военная техника, полиция и коммунальные автомобили на въездах в город на Киевском шоссе, Рублевском шоссе и в районе Липецкой улицы на въезде с трассы М4 Дон. В Ясенево на одной точке полиция, военные, БТР и коммунальная техника. Военные разгружают мешки с песком, которые используют для сооружения простейших укреплений", – пишет "Осторожно, Москва".

Этот же канал сообщает о появлении военных вертолетов в Подмосковье, которые летят в сторону Москвы.

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По данным британской разведки, подразделения восставших наемников "Группы Вагнера" сейчас направляются в Москву через Воронежскую область. Британцы считают, что исход этого конфликта во многом будет зависеть от того, на чью сторону встанет Росгвардия – единственная крупная сила, не задействованная сейчас на фронте.

Между тем из Воронежской области поступают сообщения о стрельбе и взрывах. По неподтвержденной информации, идут столкновения между вагнеровцами и правительственными силами. Сообщается об ударах авиации по колонне наемников.

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