В потенциальной битве за Москву Пригожин имеет численное превосходство, у Кремля нет резервов поблизости.

У российских властей нет оперативных резервов, которыми можно было бы срочно занять оборону на подступах к Москве. К столице стягивают крупицы спецназа и срочников, пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, который связывают с одной из "башен Кремля".

По данным источников, еще ночью немногочисленных бойцов сил специальных операций, которые "находились в отпуске в Москве и Московской области" срочно вооружили и отправили на трассу М4 встречать вагнеровцев. Утверждается, что из техники у них только несколько БТР, а боезапаса хватит "на несколько часов боя".

Кроме "крупиц ССО", Росгвардейцев и полицейских оборонять Москву отправляют срочников. В бой против наемников решили в частности бросить военнослужащих 106-й гвардейской дивизии ВДВ из-под Тулы. Но речь всего о 200 солдатах.

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"Пригожин явно не блефует, у них минимум 20 тысяч бойцов. Многие из них с серьезным опытом. Решения в Вагнере принимаются не как в Минобороны через кучу докладчиков наверх, а почти мгновенно. Сил, брошенных на оборону Москвы, не хватит их остановить. В ЧВК сдаются частями, просто переходят под их контроль", - рассказал источник.

Также издание сообщает, что вагнеровцы уже зашли в Липецкую область. Далее им останется пройти только Тульскую область, сразу за которой уже начинается Московская область.

Москву готовят к обороне – что известно

После того, как накануне вечером Группа Вагнера во главе с Пригожиным подняла мятеж и анонсировала поход на Москву, в столице России и столичном регионе ввели режим контртеррористической операции. Позже стало известно, что такой же спецрежим введен в Воронеже.

Ближе к полудню стало известно, что вагнеровцы полностью или частично контролируют Воронеж и движутся в сторону Москвы. На этом фоне в самой Москве начали спешно готовиться к обороне. Российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции на подходах к городу, готовясь к боям с восставшими наемниками.

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