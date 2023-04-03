Отмечается, что диктатор посмертно наградил пропагандиста за добросовестное выполнение профессиональных обязанностей.

Российский диктатор Владимир Путин посмертно наградил "орденом мужества" коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина (Владлена Татарского), убитого во время его творческого вечера в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РБК со ссылкой на указ Путина, так называемого "военкора" награждают "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга".

Ликвидация Татарского - главные новости

2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга раздался мощный взрыв. Во время творческого вечера пропагандиста Владлена Татарского. Он погиб на месте.

Видео дня

Уже через несколько часов российские силовики заявили о задержание подозреваемой. Сообщалось, что девушка по имени Дарья принесла на творческий вечер Татарского статуэтку, которая впоследствии сдетонировала.

В Кремле все равно обвинили в ликвидации пропагандиста татарского Украину. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что за убийством Татарского может стоять "киевский режим".

Вас также могут заинтересовать новости: