Однако наказать его хотят вовсе не за призывы к геноциду украинцев, поскольку в РФ это не считают преступлением.

В России полицейские начали доследственную проверку в отношении пропагандиста Антона Красовского, который с экрана телевизора призывал убивать украинских детей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Причиной проверки, разумеется, были отнюдь не публичные призывы к массовым убийствам детей в Украине. Полицейские проверяют, был ли состав преступления в действиях Красовского, когда он устроил дебош в самолете.

Скандальный инцидент произошел 4 марта. Пропагандист собрался лететь бизнес-классом из Москвы в Ташкент, но умудрился поссориться с соседями по салону еще до взлета. Бортпроводники не смогли утихомирить Красовского самостоятельно и вызвали полицейских прямо в самолет. Пропагандиста сняли с рейса, и борт улетел в Ташкент уже без него.

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После этого Красовский в своих соцсетях оставил эмоциональные посты один с непечатными оскорблениями и второй с лозунгом "Аэрофлот должен умереть".

Тогда полицейские решили обойтись с нарушителем "профилактической беседой", но 13 марта сотрудники "Аэрофлота" всё же написали заявление в полицию и потребовали наказать дебошира. Теперь бывшего главу вещания "RT Россия" проверяют на предмет нарушения статьи о хулиганстве. Вероятнее всего, дело ограничится административным наказанием – штрафом в 500 рублей.

Кто такой Антон Красовский

Антон Красовский – известный российский "журналист" и пропагандист. Пиком его карьеры стал пост директора вещания российской редакции "RT". В октябре 2022 года, выступая в эфире этого канала, Красовский призвал убивать украинских детей за их антироссийские взгляды:

"Прям топить надо таких детей, прямо в Тисине. .. Сказал, что "москали оккупировали" – и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей", – заявил он в эфире ТВ.

Почти сразу после этого Красовского уволили с работы, поскольку его высказывания получили слишком большой резонанс. Сам пропагандист признался, что его "понесло" и что он "не увидел этой границы", на которой нужно было остановить поток своей ненависти к украинцам.

В феврале этого года украинский суд заочно приговорил Красовского к 5 годам тюрьмы за призывы к свержению власти в Украине и захвату украинских территорий. Случай с призывами к убийству детей в это дело не вошел.

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