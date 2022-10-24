Главная пропагандистка RT объявила о решении коллектива прекратить сотрудничество со скандальным пропагандистом.

Российский пропагандистский канал Russia Today объявил о прекращении сотрудничества с ведущим Антоном Красовским. Причиной стали его призывы к убийству украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией.

Об этом объявила российская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Сейчас я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь. Удивление, что тут скажешь", - заявила пропагандистка.

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Впрочем, Симоньян пыталась частично оправдать Красовского. Ей "сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей".

"Возможно, Антон объяснит, каким временным безумием оно было вызвано и как сорвалось с его языка", - добавила пропагандистка.

Заметим, что заявление Симоньян о прекращении сотрудничества с Красовским прозвучало на фоне призыва министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы запретить Russia Today в мире из-за заявлений Красовского.

Позже появились и извинения самого Красовского – его якобы просто "понесло".

"Мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. О детях. Ну, бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите", - заявил пропагандист.

Скандал с Russia Today

Как ранее сообщал УНИАН, на пятом месяце полномасштабного вторжения в Украину российский пропагандистский канал RT обошел санкции. Администрация создала более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.

В июне СБУ передала в суд обвинительный акт в отношении директора российского пропагандистского телеканала "Russia Today" Антона Кузнецова-Красовского, который призвал к геноциду украинцев.

В СБУ подчеркнули, что Кузнецов-Красовский неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.

Однако уже 23 октября разразился новый скандал из-за того, что Красовский предложил топить украинских детей в реке.

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