Также Антон Кузнецов-Красовский призвал к свержению конституционного строя в Украине и ликвидации ее государственности.

Директора российского пропагандистского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского, который призвал к геноциду украинцев, заочно приговорили к пяти годам лишения свободы.

Как сообщает Офис генерального прокурора, решением суда Кузнецов-Красовский признан виновным в публичных призывах к геноциду и насильственной смены или свержения конституционного строя. Ему назначено максимально возможное по санкции статьи наказание – пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В сообщении сказано, что прокуроры в суде доказали, что директор вещания телеканала RT, будучи публичным лицом, которое имеет влияние на аудиторию российских телеканалов, в течение января-марта 2022 года побудил к свержению действующего в Украине конституционного строя и ликвидации ее государственности. Также он призвал физически уничтожить часть украинского народа.

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Также сообщается, что осужденный включен в санкционный список ЕС за распространение антиукраинской пропаганды.

В Службе безопасности Украины сообщили, что на основании собранных доказательств и проведенных экспертиз суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации);

ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов).

"Сейчас преступник скрывается от правосудия за рубежом. Впрочем сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия для привлечения виновного к ответственности", - сказано в сообщении.

Заявления Красовского об украинцах

Как сообщал УНИАН, 29 августа 2022 года следователи передали в суд обвинительный акт в отношении Кузнецова-Красовского.

В СБУ сообщали, что следователи собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения его к уголовной ответственности: в частности задокументировано, что Кузнецов-Красовский неоднократно негативно высказывался об украинцах как нации и о существовании Украины как самостоятельного и суверенного государства.

В своих публикациях, размещенных на YouTube и в Telegram-каналах, пропагандист призывал российские власти к физическому уничтожению украинцев, распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала, но и создавал "авторские" видеозаписи, а также убеждал зрителей в целесообразности проведения так называемой "специальной военной операции" на территории Украины.

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