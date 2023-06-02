Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что вывел большую часть своих наемников из города и упомянул о неприятном "сюрпризе" со стороны Минобороны РФ.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что по состоянию на 2 июня вывел 99% своих наемников из Бахмута и упомянул о неприятном сюрпризе, который подготовило "вагнеровцам" Минобороны РФ.

Соответствующий комментарий он дал в ответ на запрос пропагандистских СМИ о ситуации в Украине.

"В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК "Вагнер" покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны", - объявил бывший повар Путина.

При этом он уточнил, что перед выдвижением наемников Минобороны РФ оставило им "сюрприз" в виде десятка заминированных путей вдоль дорог зарядами так называемых "Змей Горынычей" и противотанковых мин.

"Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. Данные заряды не было необходимости укладывать для того, чтобы сдержать противника, так как это находится в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК "Вагнер", хотя колоннами мы не ходим", - объявил он.

Пригожин считает, что Минобороны РФ планировали таким образом публично "выпороть" его отряды, подорвав движущихся вперед "вагнеровцев": "Мы предполагаем, что эта была попытка публичной порки. Спасибо", - заявил он.

Путин планирует ликвидировать Пригожина до возращения в РФ

Напомним, что ранее российский оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что дни Пригожина после его провальной операции в Бахмуте и спорных заявлений, которые не понравились Путину, сочтены. Лидер РФ не хочет больше его видеть "в живых", и планирует ликвидацию Пригожина.

По словам Гудкова, ранее Путин надеялся, что Пригожин убьется под Бахмутом, но этого не случилось.

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