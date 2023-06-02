"Вагнеровцев" очень медленно выводят из Бахмута, отметил эксперт.

Членов российской частной военной компании "Вагнер" очень медленно выводят из города Бахмут Донецкой области, поскольку у командования оккупационных войск противника не хватает свободного личного состава.

Вывод "вагнеровцев" из Бахмута ослабит позиции противника, написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем канале в Telegram. "ЧВК "Вагнер" продолжает выводить свои подразделения из города, но процесс идет очень медленно. У командования РОВ проблема с быстрой заменой "вагнеров", что обусловлено дефицитом свободного людского ресурса…", - отметил эксперт.

Аналитик добавил, что в пригороде Бахмута постоянно идут дуэли артиллерии, и в них украинские воины имеют преимущество.

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"Очевидно, что вывод ЧВК "Вагнер" из города ослабит позиции оккупантов и это уже ощущается по ряду весьма дерзких действий СОУ (Силы обороны Украины - Ред.) в пригороде. Активность ДРГ (диверсионно-разведывательных групп - Ред.) и разведка боем продолжается…", - поделился Коваленко.

Ситуация в Бахмуте - сегодня это стоит знать

Ожесточенные бои за Бахмут начались летом прошлого года. Россияне бросили в бой не только кадровых военных, а и "вагнеровцев". Противник нес огромные потери.

20 мая Евгений Пригожин утверждал, что россиянам удалось полностью захватить Бахмут. По состоянию на конец мая защитники Украины контролировали юго-западные окраины города.

Стоит отметить, что наши бойцы в начале мая пошли вперед на Бахмутском направлении и смогли освободить от противников немало украинской земли.

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