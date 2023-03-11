Ежедневно на этом направлении погибает до 2 тысяч оккупантов.

Российские генералы радуются истощению ЧВК "Вагнера" в районе Бахмута. Они ненавидят основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Об этом заявил российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире "Эспрессо". По его словам, в некоторые дни там погибает до 2 тысяч россиян.

"И сейчас уже происходит определенная констатация, что выдыхается ЧВК "Вагнер", от этого конечно, очень радуется весь генералитет, и Герасимов, и Шойгу, они его ненавидят. Ну и, администрацию президента он тоже копал ногами. Поэтому, если у Пригожина не останется ресурсов, они все будут потрачены на Бахмут, а вы сами говорили, что там гигантские потери. Британцы об этом сообщают, что там в день разные цифры называют – 500 - 800 человек погибает, в какие-то дни чуть ли не до 2 тыс. В это я охотно верю", - отметил он.

Видео дня

По мнению Фейгина, генштабу и Минобороны России нужно, чтобы все "вагнеровцы" погибли на фронте, поскольку так с ЧВК будет легче справиться. Он пояснил, что в этом заключается и аппаратная, и военная логика.

Потери "Вагнера" под Бахмутом

Представитель восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что ЧВК "Вагнер" фактически полегла в Бахмутских полях, их бесславная история заканчивается.

Как сообщили в Минобороны, из-за уничтожения целых подразделений "Вагнера" Россия вынуждена проводить ротацию наемников под Бахмутом.

Как писал CNN, Россия сокращает поддержку боевиков ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Они испытывают значительный "снарядный голод".

Вас также могут заинтересовать новости: