Возле Бахмута противник потерял десятки тысяч человек, отметил спикер Восточной группировки войск армии Украины.

Под городом Бахмут Донецкой области российскую частную военную компанию "Вагнера" противник усилил десантниками и мотострелками.

"Вагнеровцы" используют авиацию и артиллерию регулярной армии РФ, рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире "FreeДom". По его словам, Бахмут остается эпицентром главного удара противника.

"…В первую очередь, здесь действуют, как и раньше, "вагнеровские" подразделения…, только сейчас они уже собрали лучших. Это и представители старого "Вагнера", которые готовились еще для боевых действий в Сирии и других "горячих точках" или сопровождения каких-то миссий, которые нужны были "Вагнеру", - сказал он.

Череватый добавил, что "вагнеровцы" из-за больших потерь "усилены подразделением воздушно-десантных войск Российской Федерации, мотострелковых подразделений и используют артиллерию и авиацию регулярной армии".

По его мнению, потери РФ под Бахмутом составляют десятки тысяч человек.

Бои за Бахмут - сегодня это стои знать

На Донбассе уже не один месяц идут ожесточенные бои. В частности, бои за Бахмут идут с августа прошлого года.

Вечером 8 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и не прекращают штурмы Бахмута. По сведениям западных СМИ, при попытках захватить этот город РФ уже потеряла до 30 тысяч своих пособников.

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