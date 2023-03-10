В то же время обостряется и конфлик между главарем "Вагнера" и военным руководством РФ.

Вооруженные силы Украины внимательно следят за "трением" между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и военным руководством РФ.

Как сообщил спикер восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, анализ полученных данных свидетельствует о том, что "бесславная история" наемников "Вагнера" под Бахмутом заканчивается.

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Мы наблюдаем за радиоперехватами и за обращениями Пригожина в эфире. Что у него есть трения и конфликт с командованием "операцией"... с Герасимовым. Сам Пригожин, а также его террористы оскорбляли военное руководство страны-агрессора, в том числе Герасимова. Естественно, что у них есть какие-то трения и нежелание помогать ему, и наоборот, у Пригожина есть желание сохранить свою военно-политическую субъектность, стать весомой фигурой, которая влияет на принятие процессов в РФ, однако (препятствуют - УНИАН) доблесть и мастерство ВСУ, которые фактически уничтожили группировку "Вагнера". Она существенно понесла потери и, можно сказать, большая часть ее погибла на бахмутских полях. Понятно, что эти процессы ведут к тому, что их бесславная история в средней перспективе закончится", - сказал Череватый.

По его словам, Бахмут остается главной целью оккупантов. С начала суток на Бахмутском направлении враг пытался проводить штурмовые действия, совершил 188 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией. На этом направлении произошло 57 боестолкновений. Враг потерял 191 военнослужащего убитыми и 319 ранеными.

"Вагнер" атакует Бахмут

"Вагнер" шел на лобовые штурмы в Бахмуте, пытаясь захватить город-крепость, но эта тактика привела к огромным потерям и минимальным успехам. По состоянию на сейчас уничтожены практически все зэки-"вагнеровцы". Пригожин отправил в бой профессиональных боевиков. Эту информацию в конце февраля подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Как сообщили в Минобороны, из-за уничтожения целых подразделений "Вагнера" Россия вынуждена проводить ротацию наемников под Бахмутом. Пленные боевики рассказывали, что в ЧВК работала практика "обнуления". За отказ идти в наступление или определенные проступки казнили. Но на фоне потерь от этой практики отказались.

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