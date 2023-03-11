ВСУ и их линии снабжения остаются уязвимыми.

За последние четыре дня боевики ЧВК "Вагнера" захватили большую часть восточной половины города Бахмут Донецкой области. Сейчас линия фронта проходит по реке Бахмутка в центре города.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter. Отмечается, что Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать западную часть города.

Украинские защитники, в частности, разрушили ключевые мосты через реку, которая протекает с севера на юг через полосу открытого пространства шириной 200-800 м между зданиями.

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По данным британской разведки, поскольку ВСУ могут вести огонь из укрепленных зданий на Западе, этот район превратился в зону боевых действий. По оценке Минобороны Британии, это может осложнить силам "Вагнера" попытки продолжить лобовое наступление на Запад.

"Однако украинские силы и их линии снабжения на Западе остаются уязвимыми для попыток России обойти защитников с севера и юга", - добавляется в сводке.

Ситуация в Бахмуте

В офисе президента заявляли, что в Бахмуте украинские защитники уничтожили основную боеспособную группировку россиян. Это позволило подготовиться украинским силам обороны к контрнаступлению.

По данным Генштаба, российские захватчики за прошедшие сутки совершили неудачные многочисленные попытки штурма Бахмута и в целом продолжают сосредотачивать основные усилия на пяти направлениях.

Издание The New York Times опубликовало последние спутниковые снимки разрушенного Бахмута.

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