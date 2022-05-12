Судно является одним из самых новых в российском флоте.

Одесская областная военная администрация подтвердила поражение Вооруженными силами Украины российского корабля типа 23120 у острова Змеиный.

Об этом вечером, 12 мая, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

"Благодаря действиям наших военных загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Одно из самых новых в российском флоте. Говорят, что "ковыляет" в Севастополь. Сейчас информация нуждается в уточнении. Но то, что ему дали "Змеибаев", - это правда", - отметил Братчук.

Ранее о возгорании на судне "Всеволод Бобров" писало издание BlackSeaNews. Журналист Сергей Высоцкий уточнял, что в корабль попала украинская ракета "Нептун".

"Всеволод Бобров" вез на остров Змеиный подкрепление, в том числе зенитно-ракетные комплексы.

Отмечается, что у России кораблей проекта 23120 всего два.

"Всеволод Бобров" был спущен на воду в 2016 году, однако далее строительство судна прекратилось из-за отсутствия импортных комплектующих (санкции...). После достройки 21.08.2021 г. корабль включили в состав Черноморского флота.

В утренней сводке Генштаба ВСУ содержатся соответствующие данные о еще одном потерянном россиянами корабле.

Как писал УНИАН, россияне потеряли в Черном море еще один военный корабль. Об этом узнали журналисты 24 канала в разведке. Однако при каких обстоятельствах произошла потеря – не уточнили.

В апреле в Черном море украинскими ракетами"Нептун" был уничтожен крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота, который в конце февраля пограничники со Змеиного острова послали на "х*й".

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