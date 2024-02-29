В МЧС заявили, что пострадавших нет.

В четверг, 29 февраля, в Санкт-Петербурге загорелся пришвартованный ледокол "Ермак". В сети появились видео серьезного пожара на судне.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий пишет, что возгорание произошло в Кировском районе. Они заявляют, что судно не эксплуатируется и подлежит утилизации.

Возгорание на 1-й палубе локализовали на 20 квадратных метрах, на 2-й - продолжается тушение, в огне 35 квадратных метров. Отмечается, что девять человек сошли с судна еще до прибытия пожарных, никто не пострадал.

Как известно, в 2022 году в России заявили, что разберут ледокол "Ермак". Около 112 видов различного оборудования должны были пойти на восстановление дизельного полярного ледокола "Красин" (проект Р-1039).

Потери российского флота: последние новости

Ранее в Вооруженных силах Украины сообщили, что с начала полномасштабной войны удалось уничтожить 13 российских кораблей, еще 22 - подбили.

Также наши военные создали карту в стиле игры "Морской бой" с информацией об ориентировочных местах затоплений и повреждений российских кораблей.

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