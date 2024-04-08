Корабль "Катерина Великая" спущен на воду три года назад.

В Приморье Российской Федерации вспыхнул многофункциональный корабль поставок "Катерина Великая". Судно сошло с верфи лишь три года назад.

Дальневосточная транспортная прокуратура РФ сообщила, что возгорание на корабле в Центре судоремонта "Дальзавод" произошло в ночь на 8 апреля. В результате инцидента погиб один человек, а еще трое госпитализированы.

"В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении российской прокуратуры в Telegram.

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Судно "Катерина Великая" - что известно

Судно "Катерина великая" относится к проекту IBSV 10022 AH. Этот корабль уникален, ведь может как доставлять грузы, в частности морские буровые установки и добычных платформ, так и проводить ледокольные операции. Этот корабл был гордостью России.

"Катерина Великая" в длину 106 метров, в ширину – 22 метра. Может преодолевать лед толщиной в 1,5 метра.

Уничтожение флота России - послдение новости

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что с начала полномасштабной войны Украина поразила треть военных кораблей РФ в Черном море.

По его словам, был поражен, в частности, десантный корабль "Константин Ольшанский", который до 2014 года был украинским. Россия украла его во время оккупации Крыма.

В свою очередь британская разведка отметила, что атаки Украины заставили РФ перевести ценные активы ЧФ РФ в Новороссийск. Кроме того, чтобы защитить флот от украинских надводных дронов, РФ установила баржи на входе в бухту Новороссийска.

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