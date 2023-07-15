Из дома эвакуировали по меньшей мере 60 человек.

Вечером в субботу, 15 июля, в российском Омске вспыхнул пожар в жилой многоэтажке. Эвакуированы несколько десятков человек.

Как российское пропагандистское издание Russia Today, пожар возник на крыше пятиэтажки. Площадь возгорания – более тысячи квадратных метров.

Отмечается, что из дома эвакуировали по меньшей мере 60 жителей. Их разместили в местной гимназии. О пострадавших информации пока не было.

Пожары в России: другие новости

10 июля крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге на складе с горючими материалами. Площадь возгорания превысила 3 тысячи квадратных метров

3 июля сообщалось о масштабном пожаре в Подмосковье. Загорелся склад в Химках - огонь охватил 400 квадратных метров складских помещений.

20 июня в Подмосковье горело в городе Волоколамск. Пожар произошел на предприятии по производству деревянных паллет. Огонь распространился на 6 тысяч квадратных метров.

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