Горит цех по производству деревянных паллет.

Вечером во вторник, 20 июня, в российском городе Волоколамск начался пожар на предприятии по производству деревянных паллет.

В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что огнем охвачена площадь размером 6 тысяч квадратных метров, на месте работают спасатели.

Местные Telegram-каналы пишут, что пожар возник на территории предприятия "Паллетрейд" на Ямской улице. Большой столб дыма виден из разных районов города.

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Пожары на территории РФ: последние новости

Вчера сталои известно, что в Котовске Тамбовской области произошел взрыв на пороховом заводе, где производят пироксилиновые порохи для стрелкового оружия, гранат, выстрелов гранатометов и боеприпасов. По данным СМИ, погибли пять человек, еще 12 - получили ранения.

В апреле в Забайкальском крае возгорание на мебельном комбинате привело к масштабному пожару. Огонь повредил жилые дома.

А в марте горел научно-производственный комплекс в городе Арамиль Свердловской области. Тогда пламя охватило около 4 тысяч квадратных метров.

Также пожар возник на территории пермского завода имени Дзержинского, где производят радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет.

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