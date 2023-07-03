Возгорание произошло в Химках.

В Московской области вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло на складе в подмосковных Химках.

Как пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС, возгорание подтвердили в пресс-службе областного главка МЧС РФ. Отмечается, что огонь охватил 400 квадратных метров складских помещений.

В то же время российское медиа "РБК" сообщает, что горит нежилое здание на улице Некрасова, д. 2. В прокуратуре Подмосковья уточнили, что пожар произошел в здании бывшей мебельной фабрики.

Пожары в России: последние новости

Вечером 20 июня в Подмосковье произошел пожар в городе Волоколамск. Возгорание возникло на предприятии по производству деревянных паллет. Огонь распространился на площадь 6 тысяч квадратных метров.

9 июня сообщалось о пожаре на железнодорожной станции в Уфе. Там загорелся склад с топливом. В российском МЧС отмечали, что горит около 60 кубометров горюче-смазочных материалов.

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