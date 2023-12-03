Сообщается, что огонь быстро распространяется.

Вечером в Москве начался масштабный пожар на заводе специализированных автомобилей. Соответствующие видео опубликовали в сети.

Российские пропагандистские СМИ пишут, что спасатели присвоили возгоранию повышенный номер сложности, его площадь составляет 1000 квадратных метров. Огонь активно распространяется, его едут ликвидировать около 35 пожарных расчетов

Отмечается, что общая площадь строения составляет 10 тысяч квадратных метров. В этом помещении хранят палеты, покрышки и картон. Очевидцы слышали взрывы внутри завода, также у здания обрушилась часть кровли.

Пожары в России: последние новости

С начала полномасштабной войны на территории РФ часто происходят пожары и чрезвычайные происшествия. Вчера россияне сообщали о масштабном пожаре на авторынке в Набережных Челнах. По данным СМИ, огонь охватил площадь около 7 тысяч квадратных метров.

В конце ноября пожар начался на Челябинском тракторном заводе, очевидцы сообщали о звуке взрыва. Местные Telegram-каналы сообщали, что это могло произойти в результате короткого замыкания.

В том же месяце в Ростовской области пылал инженерный центр российского завода "Атоммаш". Тогда площадь возгорания оценивали в 150 квадратов.

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