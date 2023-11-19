Огонь охватил площадь в 150 квадратов.

В ночь на воскресенье, 19 октября, в Ростовской области горел инженерный центр завода "Атоммаш".

В официальном Telegam-канале администрации Волгодонска сообщили, что возгорание произошло около 00:00. Огонь охватил площадь в 150 квадратов. "Пожар ликвидирован. Причины уточняются. Пострадавших нет. Производственный процесс не остановлен", - говорится в сообщении.

В местных пабликах ночью писали, что жители города заметили сильное задымление в районе завода. Позже в сети появились снимки автомобилей МЧС возле здания.

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"Атоммаш" - крупнейшее российское производственное объединение атомного энергетического машиностроения. Является одним из основных поставщиков оборудования для предприятий атомной промышленности, нефтегазового комплекса и тепловой энергетики.

Пожары на российских объектах: последние новости

На днях в сети сообщали, что в Белгородской области вспыхнул пожар на территории военного госпиталя. Местные каналы заявили, что он произошел из-за короткого замыкания в проводке.

А в Краснодарском произошел масштабный пожар на территории воинской части. Местные жаловались, что на место не прибыли ни пожарные, ни медики.

В сентябре стало известно о серьезном пожаре на заводе по производству битума в Башкирии. Тогда сообщалось, что загорелась неиспользуемая мазутная яма.

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