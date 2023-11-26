Местные жители утверждают, что перед началом пожара слышали взрыв.

На Челябинском тракторном заводе вспыхнул мощный пожар. Местные жители говорят, что перед возгоранием слышали взрыв, пишет SHOT.

На опубликованных в Сети кадрах запечатлена мощная вспышка пламени на уже горящем объекте. По данным SHOT, это взорвался масляный трансформатор – якобы из-за короткого замыкания.

На данный момент открытое горение на площади 40 квадратов уже ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала. Местные жители сообщают о перебоях с электричеством и водой рядом с заводом.

Следует отметить, что Челябинский тракторный завод является поставщиком важных комплектующих для предприятий оборонного концерна "Уралвагонзавод". В частности он производит двигатели для танков Т-72, Т-90 "Прорыв", боевой машины поддержки танков "Терминатор", самоходных артустановок "Акация", "Мста-С" и "Коалиция-СВ".

В 2023 году завод попал под украинские и американские санкции за поставки комплектующих для российской военной отрасли.

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